Sciopero Amazon | Grimaldi LUV | “Rivedere le norme per la sicurezza del lavoro”

"Se da un lato le battaglia contro lo sfruttamento dei rider del food delivery ha acceso i riflettori sul lavoro a cottimo come principale strumento di compenso per quei lavoratori costretti a correre ancora più veloce per ottenere un salario decente, i corriere Amazon in Sciopero ci ricordano l'altra dolorosa faccia della medaglia della Gig economy, quella delle condizioni e dei carichi di lavoro insostenibili, che li costringono a violare il codice della strada esponendosi al rischio di incidenti e infrazioni. I colossi dell'economia del web vogliono correre veloce ma gli unici a farlo sono i lavoratori di queste multinazionali", dichiara il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, Marco Grimaldi, in merito allo Sciopero di questa mattina promosso da Ultratrasporti davanti alla sede ...

