L'ex garante Catricalà trovato morto Si è sparato sul balcone di casa

Soltanto sei giorni fa era stato nominato presidente del Consiglio direttivo dell'Istituto grandi infrastrutture, ieri Antonio Catricalà, 69 anni, presidente del Cda della società Aeroporti, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed ex Garante dell'Antitrust, si è suicidato sul balcone del suo appartamento.

Ultime Notizie dalla rete : garante Catricalà L'ex garante Catricalà trovato morto Si è sparato sul balcone di casa ... ieri Antonio Catricalà, 69 anni, presidente del Cda della società Aeroporti, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed ex Garante dell'Antitrust, si è suicidato sul balcone del suo ...

ANTONIO CATRICALÀ/ Un servitore dello Stato deluso dal corporativismo della politica È uno dei passaggi più significativi dell'ultima relazione, dieci anni fa, di Antonio Catricalà quale presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, forse più nota come Antitrust. ...

