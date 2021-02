Germania, medici: “Serve lockdown fino ad aprile, estendere il più possibile la protezione del vaccino” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Angela Merkel ha stabilito che il lockdown durerà fino al 7 marzo, ma per i medici di terapia intensiva in Germania non è abbastanza. Loro chiedono infatti che la chiusura del Paese – iniziata lo scorso 16 dicembre, anche se è dal 2 novembre che sono chiusi bar e ristoranti – prosegua fino ad aprile. A lanciare l’allarme è l’associazione della categoria Divi: alla luce dell’aumento dei contagi, dovuto probabilmente all’azione della variante britannica, i medici sottolineano che sia importante resistere ancora alcune settimane, per dare il tempo di procedere nella campagna di vaccinazione ed estendere il più possibile la protezione alle categorie a rischio. Stando ai modelli previsionali degli esperti del settore, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Angela Merkel ha stabilito che ildureràal 7 marzo, ma per idi terapia intensiva innon è abbastanza. Loro chiedono infatti che la chiusura del Paese – iniziata lo scorso 16 dicembre, anche se è dal 2 novembre che sono chiusi bar e ristoranti – proseguaad. A lanciare l’allarme è l’associazione della categoria Divi: alla luce dell’aumento dei contagi, dovuto probabilmente all’azione della variante britannica, isottolineano che sia importante resistere ancora alcune settimane, per dare il tempo di procedere nella campagna di vaccinazione edil piùlaalle categorie a rischio. Stando ai modelli previsionali degli esperti del settore, ...

