Casi covid nella Cavese | la Lega rinvia il match col Potenza

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de’Tirreni (Sa) – A causa “del numero notevole dipositivi riscontrati sino ad oggi”(girone C, serie C), laPro hato a data da stabilire la gara interna che sabato prossimo, 27 febbraio, la formazione avrebbe dovuto disputare contro il. Lo ha reso noto l’ufficio stampa della società lucana. In particolare, laPro ha “preso atto dell’istanza documentale presentata” ieri dallae delle prescrizioni dell’Asl di Salerno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

RobertoBurioni : Ottime notizie da UK. Il vaccino Pfizer fa diminuire di quasi il 90% i casi negli ultraottantenni. Una dose fa già… - SkyTG24 : L'aumento di nuovi casi di #Covid19 sarebbe segno della rapida diffusione di varianti più contagiose. Il monitoragg… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2). A fronte di tamponi effettuati, sono 3.310 i nuovi… - neifatti : Covid, 2.385 nuovi casi in Campania - quartomiglio : Covid-19, 25 febbraio 2021: a Roma 447 casi e in tutto il Lazio 1256 -

Ultime Notizie dalla rete : Casi covid

Il Mattino

... il dottor Will Cole, che l'ha visitata ed ha accertato che quello di Gwyneth Paltrow è uno deiin cui la strada per la completa guarigione dalè più lunga del solito. Gwyneth Paltrow, la ...La pandemia da19 impegna intanto tutti i Paesi nel contenimento dei contagi e nella corsa ai ... In rialzo quasi tutte le banche, a cominciare da Caixa (+3,4%) e Commerzbank (+3,6%), cona ...TRIESTE Oggi, 25 febbraio, n Friuli Venezia Giulia su 6.657 tamponi molecolari sono stati rilevati 449 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,74%. Sono inoltre 3.385 i test rapidi antig ...Massa-Carrara. Due morti e 68 nuovi casi, il contagio non si ferma a Massa-Carrara, con Massa che fa registrare un altro picco di 35 nuovi positivi (Carrara 20). Le vittime sono due uomini di 89 e 86 ...