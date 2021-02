Atletica, Europei indoor Torun 2021: ci sono Tamberi, Iapichino e Jacobs (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tutto pronto per gli Europei indoor di Torun. Il Direttore tecnico delle Squadre nazionali, Antonio La Torre, ha reso noto l’elenco dei convocati per la rassegna continentale in programma dal 4 al 7 marzo. A partecipare all’evento saranno 44 atleti, equamente divisi tra uomini (22) e donne (22). Occhi puntati sul campione europeo indoor in carica Gianmarco Tamberi, medaglia d’oro due anni fa a Glasgow nel salto in alto, tornato a 2,35 domenica scorsa ad Ancona. Ma ovviamente anche su Larissa Iapichino, 6,91 nel salto in lungo ad Ancona valido come record del mondo under 20 e primato italiano indoor eguagliato. Riflettori anche su Marcell Jacobs. Poi nel getto del peso, sarà in gara il primatista italiano indoor Leonardo Fabbri, nei ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tutto pronto per glidi. Il Direttore tecnico delle Squadre nazionali, Antonio La Torre, ha reso noto l’elenco dei convocati per la rassegna continentale in programma dal 4 al 7 marzo. A partecipare all’evento saranno 44 atleti, equamente divisi tra uomini (22) e donne (22). Occhi puntati sul campione europeoin carica Gianmarco, medaglia d’oro due anni fa a Glasgow nel salto in alto, tornato a 2,35 domenica scorsa ad Ancona. Ma ovviamente anche su Larissa, 6,91 nel salto in lungo ad Ancona valido come record del mondo under 20 e primato italianoeguagliato. Riflettori anche su Marcell. Poi nel getto del peso, sarà in gara il primatista italianoLeonardo Fabbri, nei ...

Euroindoor, gli azzurri per Torun Campionati Europei Indoor Torun (Polonia), 4 - 7 marzo 2021 La squadra italiana/ Italian Team ... Atletica Peso Leonardo FABBRI C. S. Aeronautica Militare Eptathlon Dario DESTER C. S. Carabinieri Sez. ...

Atletica: Aprile, Mangione e Trio in azzurro agli Europei indoor La siracusana in gara sui 3000, la nissena sui 400 e il messinese in pedana nel lungo, sono tra le stelle dell'Italia che sogna in grande con i salti di Larissa Iapichino (lungo) e "Gimbo" Tamberi (al ...

