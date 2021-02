Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ha già dimenticato Roberta Di Padua? L'accusa di Gianni Sperti (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Riccardo Guarnieri sotto accusa dopo la fine della frequentazione con Roberta Di Padua. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nella Puntata disu Canale5,sottodopo la fine della frequentazione conDi

ilfoglio_it : Abbiamo deciso di dedicare la nostra sovracopertina a tutte le donne e gli uomini che in questi dodici mesi, mentre… - graziano_delrio : In un gravissimo attentato in #Congo sono morti l’Ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere che era con lui. Vi… - lauraboldrini : Giornata nazionale del personale #sanitario. Grazie agli uomini e alle donne che hanno protetto la nostra salute i… - smthngintheway : @elaniaz questa cosa del “signorina” da parte di uomini la sento pochissimo, addirittura mai in contesti lavorativi… - casino90210 : RT @PersonaDentro: TZ potrebbe dire che gli uomini valgono più delle donne e le sue fan porterebbero avanti la sua opinione -