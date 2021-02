Tg Riabilitazione | edizione del 24 febbraio 2021

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) A un anno dall’esordio della pandemia il Covid non e’ piu’ una malattia sconosciuta. Tanta strada e’ stata compiuta dalla ricerca e diversi vaccini sono stati approvati. Non si sono comprese però ancora bene le ripercussioni dell’infezione nel lungo periodo. Molti pazienti infatti lamentano una sintomatologia spiccata, e soprattutto una fatica cronica, anche molti mesi dopo essersi negativizzati. Per seguire questo tipo di persone e avviarle a una riabilitazione da proseguire anche a casa, da aprile dello scorso anno e’ stato attivato presso il presidio Columbus della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma un ‘Day hospital post Covid’. L’agenzia di stampa Dire ne ha parlato con il responsabile, il dottor Matteo Tosato.

