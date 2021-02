“Non vi lamentate se la destra vi asfalta”: la Lucarelli contro Zingaretti che difende la D’Urso (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dopo la chiusura anticipata di Live non è la D’Urso, Zingaretti si è esposto per la conduttrice e la Lucarelli lo ha attaccato duramente. La notizia della chiusura anticipata di Live non è la D’Urso ha riempito le pagine dei giornali per tutta la giornata di ieri. Per la conduttrice campana si tratta di una debacle senza precedenti negli ultimi anni. Per diverso tempo, infatti, Barbarella aveva portato a Mediaset ascolti da record, riuscendo persino a vincere la lotta per gli ascolti domenicali contro lo storico Domenica In. Proprio i successi ottenuti con Pomeriggio Cinque, Grande Fratello Vip e Domenica Live, avevano convinto la rete a darle un ulteriore programma serale, quel Live non è la D’Urso che poi è diventato un appuntamento domenicale anch’esso. Lo scorso ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dopo la chiusura anticipata di Live non è lasi è esposto per la conduttrice e lalo ha attaccato duramente. La notizia della chiusura anticipata di Live non è laha riempito le pagine dei giornali per tutta la giornata di ieri. Per la conduttrice campana si tratta di una debacle senza precedenti negli ultimi anni. Per diverso tempo, infatti, Barbarella aveva portato a Mediaset ascolti da record, riuscendo persino a vincere la lotta per gli ascolti domenicalilo storico Domenica In. Proprio i successi ottenuti con Pomeriggio Cinque, Grande Fratello Vip e Domenica Live, avevano convinto la rete a darle un ulteriore programma serale, quel Live non è lache poi è diventato un appuntamento domenicale anch’esso. Lo scorso ...

jobwithinternet : RT @CharmesBukowski: @borghi_claudio @Spartacuore Siete stati voi come partito ad allearvi con Draghi. Non vi ha costretto nessuno. Ora vi… - _jetbIackheart : gli idol: letteralmente fanno dei training per diventare quello che sono, per saper ballare, cantare e altre cose… - Marghe0855 : RT @soniabetz1: Avete tanto straparlato male del Governo Conte ed ora vi lamentate del Governo Draghi? Un coglioncino se non avesse fatto c… - CarieriF : RT @soniabetz1: Avete tanto straparlato male del Governo Conte ed ora vi lamentate del Governo Draghi? Un coglioncino se non avesse fatto c… - BlackEu : Caro Matteo Salvini, caro Bertolaso. A microfoni aperti vi lamentate che i vaccini non arrivano, che AstraZeneca… -