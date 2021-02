Chi è Vera Miales | la nuova fiamma di Amedeo Goria?

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) C’è un un nuovo amore nella vita di, lafidanzata èNelle ultime ore non si fa che parlare del presunto nuovo flirt di, si tratta di. La bellissima ragazza è una modella e barista di origine moldave che vive nelle Marche e ha 36 anni, 31 in meno dell’ex marito di Maria Teresa Ruta. Il giornalista è sempre stato molto riservato circa la sua sfera personale, si è infatti sempre definito single. È stata laa far sapere che tra i due c’è una relazione sentimentale che dura da un po’ di tempo. In un’intervista concessa a Novella 2000 nell’ultimo numero la 36enne ha infatti dichiarato: “Lo sto frequentando da diversi mesi. Non ne ho mai parlato ma so ...