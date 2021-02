Via Adriano | la Lega va all' attacco | ex carrozzeria occupata da migranti

Antonel98421243 : Si è spento il sole | Adriano Celentano e Marco Mengoni - Christo96278854 : RT @lialili02: Adriano Celentano - Una Rosa Pericolosa (HD) - lialili02 : Adriano Celentano - Una Rosa Pericolosa (HD) - annaros70527446 : abbandonate, pneumatici inutilizzabili e montagne di rifiuti. È ridotta così l'area dell'ex carrozzeria di via Adri… - Adriano_Cadri : Anello di Madonna della Neve, da Foresto di Sampeyre -

Ultime Notizie dalla rete : Via Adriano

IL GIORNO

"Abbiamo svolto un sopralluogo nell'ex carrozzeria abbandonata di" commentano Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega e Samuele Piscina, presidente leghista del Municipio 2 " e abbiamo trovato una situazione di estremo degrado. ......di Umbria e Marche Gli oratori "una palestra che contribuisce al bene della società" di... Ha seguito laindicata dall'Umbria anche la Regione Marche che ha stilato un protocollo di intesa ...Un parco pubblico, innovativo, anche per i più piccoli, pieno di alberi. E magari da dedicare a chi per l’ambiente e contro il cemento ha lottato per tutta la vita. Il progetto caldeggiato dalla famig ...CUNEO CRONACA - "Il Popolo della montagna cuneese, benché abituato a non alzare la voce per propria cultura e per genetico rispetto delle istituzioni, ritiene che la misura sia colma e lunedì 22 febbr ...