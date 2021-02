Meteo Roma: previsioni per mercoledì 24 febbraio (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo stabile nel corso dell’intera giornata con sole prevalente sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio; in serata la situazione Meteo non subirà variazioni. Temperature comprese tra +6°C e +20°C. Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 24 febbraio Tempo stabile nella giornata con sole prevalente su gran parte della regione, possibili innocui addensamenti sul Basso Lazio; asciutto anche in serata con ampie schiarite alternate a qualche nube. Meteo Italia: previsioni per mercoledì 24 febbraio Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con locali addensamenti su bassa Lombardia e delta del Po. Al pomeriggio ampi spazi di sereno. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite ... Leggi su romadailynews (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo stabile nel corso dell’intera giornata con sole prevalente sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio; in serata la situazionenon subirà variazioni. Temperature comprese tra +6°C e +20°C.Lazio:per24Tempo stabile nella giornata con sole prevalente su gran parte della regione, possibili innocui addensamenti sul Basso Lazio; asciutto anche in serata con ampie schiarite alternate a qualche nube.Italia:per24Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con locali addensamenti su bassa Lombardia e delta del Po. Al pomeriggio ampi spazi di sereno. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite ...

