8 marzo | Lucha y Siesta presenta libro ‘Eroine’

(Di martedì 23 febbraio 2021) Roma – In vista dello sciopero transfemminista dell’8, la Casa delle Donne ‘’ a Roma organizza lazione online del‘Eroine. Come i personaggi delle serie tv possono aiutarci a fiorire’, di Marina Pierri (Tlon Edizioni). L’appuntamento e’ per venerdi’ 5alle ore 17,30 in diretta sulla pagina Facebook della Casa. Oltre all’intervento dell’autrice, previsto anche quello di Francesca Lopez del master in ‘Studi e politiche di genere’ dell’universita’ Roma Tre. “Una serie tv- si legge sulla descrizione dell’evento- puo’ cambiare la percezione di intere nazioni su tematiche sociali, scientifiche, politiche, relazionali, dando voce a persone che nella nostra societa’ sono ancora invisibili, a cui non viene mai data la parola.” “Il grande merito di Marina ...