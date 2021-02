Tv | Striscia | l’inviata Rajae Bezzaz aggredita a Roma**

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) – A pochi giorni dall’aggressione a Vittorio Brumotti, un altro episodio di violenza nei confronti di un inviato di ‘la notizia’: si tratta diin via Tiburtina a Roma con la sua troupe mentre filmava un nuovo capitolo dell’inchiesta su blocco degli sfratti e morosità. Lo rende noto la redazione di. “In Italia è stato prolungato a causa del Covid il blocco degli sfratti -racconta- che però non tutela i proprietari e permette invece ad alcuni affittuari di ‘approfittarsene’. è il caso di un cittadino che, nonostante gestisca diverse pizzerie, non paga da più di un anno l’affitto”. “Esasperato da questa situazione, il proprietario dell’appartamento in zona San Basilio si è rivolto a, ma ...

Questa sera ala notizia (Canale 5, ore 20.35) va in onda il filmato completo dell'aggressione subita sabato mattina a Brescia, in via Rizzo, da Vittorio Brumotti e due operatori del Tg satirico, assaliti ...