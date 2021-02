Samantha De Grenet gela Antonella Elia | la stoccata in diretta | lei una furia

Leggi su chedonna

(Di martedì 23 febbraio 2021)Dedurante il corso delladi questa sera al Grande Fratello Vip hato, mandandola su tutte le furie: ecco per quale motivo.Deera una dei concorrenti in lizza per abbandonare la casa del GF Vip durante ladi questa sera insieme a Stefania Orlando e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it