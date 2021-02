Leo Meconi presenta il suo nuovo progetto musicale | “Zero4Leo”

Rojname_com : Leo Meconi, Zero4Leo e il singolo con Paolo Fresu: «Ogni mese porto musica nuova» -

Ultime Notizie dalla rete : Leo Meconi

Il Resto del Carlino

torna sulle scene musicali dopo il singolo Angels & Outlaws , pubblicato a fine 2020, dopo l'esperienza a X - Factor . Il nuovo brano, in radio dal 29 gennaio 2021 , si intitola You can ...Da oggi, venerdì 29 gennaio, è in rotazione radiofonica e disponibile in digitale "YOU CAN TRUST ME"(AzzurraMusic), il nuovo singolo del giovane, insieme a PAOLO FRESU. orcd.co/mv6mgyo «...Il nuovo album si intitola Petrichor, ovvero quel particolare odore che la pioggia produce quando bagna la terra asciutta, un profumo particolare e importante per un'artista che ha scelto come nome d' ...