Comunali Napoli | Fico | “Serve grande progetto | buone esperienze di alleanza Pd-M5s”

NAPOLI – "Al di là dei nomi Napoli ha bisogno di un grande progetto che parte dal territorio, ma è un progetto nazionale perché è una città che merita. Bisogna ricostruire tutta una serie di cose ma, al momento, non mi fossilizzerei sui nomi altrimenti si resta su questi e non su una visione di progetto". Così il presidente della Camera Roberto Fico rispondendo ai giornalisti sulle prossime amministrative del capoluogo campano. Fico è stato in visita stamattina alla comunità socio sanitaria per bambini La casa di Matteo. FICO: "ALLEANZA PD-M5S GIÀ TESTIMONIATA DA BUONE ESPERIENZE"

