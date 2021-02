Vaccino Pfizer, Israele: “Efficace al 95,8%” (Di sabato 20 febbraio 2021) L’immunizzazione con due dosi di Vaccino Pfizer/BioNTech garantisce un’efficacia contro il Covid del 95,8%. E’ quanto stabiliscono i dati del ministero della Sanità israeliana, secondo i quali i vaccini, inoltre, “riducono drasticamente la possibilità di complicazioni e di morte”. Secondo i dati, infatti, il Vaccino è Efficace al 99,2% contro le complicazioni e al 98,9% contro la possibilità di ricovero e di decesso, secondo quanto riporta Times of Israele. I numeri forniti dalle autorità sanitarie sul Vaccino della Pfizer sono stati commentati su Twitter da Roberto Buroni: “I dati che arrivano da Israele sono oltre ogni aspettativa, tra poco potrebbero essere liberi da questo incubo grazie al Vaccino. Non è possibile che l’Europa ... Leggi su udine20 (Di sabato 20 febbraio 2021) L’immunizzazione con due dosi di/BioNTech garantisce un’efficacia contro il Covid del 95,8%. E’ quanto stabiliscono i dati del ministero della Sanità israeliana, secondo i quali i vaccini, inoltre, “riducono drasticamente la possibilità di complicazioni e di morte”. Secondo i dati, infatti, ilal 99,2% contro le complicazioni e al 98,9% contro la possibilità di ricovero e di decesso, secondo quanto riporta Times of. I numeri forniti dalle autorità sanitarie suldellasono stati commentati su Twitter da Roberto Buroni: “I dati che arrivano dasono oltre ogni aspettativa, tra poco potrebbero essere liberi da questo incubo grazie al. Non è possibile che l’Europa ...

