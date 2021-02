LIVE Sci alpino, Slalom donne Mondiali in DIRETTA: Mikaela Shiffrin non vuole cedere lo scettro! Curtoni e Brignone per la sorpresa (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.54: Il tracciatore della prima manche sarà il tecnico della Svizzera Alois Prenn, mentre nella seconda manche il tracciatore sarà il norvegese Tim Gfeller 9.53: Mikaela Shiffrrin ha vinto le ultime quattro edizioni dei Mondiali e punta al pokerissimo 9.52: Questi i pettorali delle favorite: Liensberger 1, Vlhova 2, St-Germain 3, Shiffrin 4, Mair 5, Gisin 6, Holdener 7 9.49: Curtoni avrà il pettorale 14, Federica Brignone partirà con il numero 16. Al via per l’Italia anche Martina Peterlini con il 26 e Anita Gulli con il 50 9.46: L’italiana più attesa è Irene Curtoni, spesso nella top ten quest’anno: serve la gara della vita per avvicinare le super favorite 9.43: Le altre favorite per il podio: Katarina ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.54: Il tracciatore della prima manche sarà il tecnico della Svizzera Alois Prenn, mentre nella seconda manche il tracciatore sarà il norvegese Tim Gfeller 9.53:Shiffrrin ha vinto le ultime quattro edizioni deie punta al pokerissimo 9.52: Questi i pettorali delle favorite: Liensberger 1, Vlhova 2, St-Germain 3,4, Mair 5, Gisin 6, Holdener 7 9.49:avrà il pettorale 14, Federicapartirà con il numero 16. Al via per l’Italia anche Martina Peterlini con il 26 e Anita Gulli con il 50 9.46: L’italiana più attesa è Irene, spesso nella top ten quest’anno: serve la gara della vita per avvicinare le super favorite 9.43: Le altre favorite per il podio: Katarina ...

