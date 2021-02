LIVE Biathlon, Staffetta donne Mondiali in DIRETTA: Italia in fuga dopo il primo poligono (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Staffetta MASCHILE DI Biathlon DALLE 15.00 11.53: Al km 2.8 Italia davanti, Norvegia a 8?, a 10? Germania, Russia, Bulgaria, Francia, Slovacchia, Polonia, Ucraina, a 17? Svezia, a 19? Svizzera 11.51: Vittozzi davanti, a 4? Germania e Russia, a 7? Norvegia, Bielorussia, Polonia e Francia, a 13? Svezia e Svizzera 11.51: Perfetta Vittozzi, inseguita da Hinz, bene anche Francia e Norvegia, una ricarica per la Svezia 11.50: primo poligono 11.49: Al km 1.1 gruppo compatto con Norvegia, Francia, Germania, Bielorussia e Italia davanti 11.47: Germania, Francia, Svezia, Bielorussia, Norvegia e Italia davanti al km 0.8 11.45: Partite! 11.43: Tutto ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDALLE 15.00 11.53: Al km 2.8davanti, Norvegia a 8?, a 10? Germania, Russia, Bulgaria, Francia, Slovacchia, Polonia, Ucraina, a 17? Svezia, a 19? Svizzera 11.51: Vittozzi davanti, a 4? Germania e Russia, a 7? Norvegia, Bielorussia, Polonia e Francia, a 13? Svezia e Svizzera 11.51: Perfetta Vittozzi, inseguita da Hinz, bene anche Francia e Norvegia, una ricarica per la Svezia 11.50:11.49: Al km 1.1 gruppo compatto con Norvegia, Francia, Germania, Bielorussia edavanti 11.47: Germania, Francia, Svezia, Bielorussia, Norvegia edavanti al km 0.8 11.45: Partite! 11.43: Tutto ...

