Castori | “Grande paura per Dziczek | la salute prima di tutto”

(Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAscoli – “Speriamo che il ragazzo si sistemi perché la cosa più importante è la, però abbiamo vissuto un grandissimo spavento“. Così il tecnico della Salernitana, Fabrizio, al termine del match di Ascoli nel corso del quale il centrocampista granata Patryksi è improvvisamente accasciato al suolo privo di sensi. Il calciatore polacco è stato trasportato in ospedale ma, fortunatamente, aveva già ripreso conoscenza quando è stato caricato a bordo del mezzo di soccorso. “L’abbiamo vissuto male, è la seconda volta che succede, ci siamo spaventati di brutto. Era entrato da poco, come l’altra volta in allenamento, non aveva avuto contrasti, non era stanco. Si fa fatica a capire quale possa essere la causa che generi questo problema“, ha concluso. Il medico ...

Finisce sul risultato di 0 - 2 il match tra i marchigiani e i granata, con la squadra di... Sono attimi dipreoccupazione per le sue condizioni di salute. (Aggiornamento di Jacopo D'...inserisce Kiyine per Gondo. Ci prova Dionisi, Adamonis dice no. Esce Coulibaly ed entra ... A cinque dal terminepaura, Dziczek crolla a terra durante un azione di gioco: ambulanza in ...CASTORI SALERNITANA - Fabrizio Castori, tecnico della Salernitana, ha parlato nel post partita soffermandosi in primis su quanto capitato ..."Oggi non era assolutamente facile vincere. Ci siamo riusciti con una grande prestazione, sia a livello tecnico che tattico. Abbiamo interpretato.