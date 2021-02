Australian Open: Naomi Osaka conquista il suo 4° titolo Slam (Di sabato 20 febbraio 2021) Naomi Osaka per la seconda volta in carriera conquista gli Australian Open. La giapponese in finale ha sconfitto l’americana Brady Pronostico rispettato nella finale femminile degli Australian Open. A conquistare il titolo è la n.3 del mondo e favorita della vigilia Naomi Osaka, che nell’ultimo atto del torneo ha sconfitto l’americana Brady per 6-4 6-3. Per lei si tratta del 4° titolo Slam, il secondo consecutivo dopo gli US Open dello scorso anno, esattamente come due anni fa, quando conquistò i suoi primi due titoli. Per la Osaka si tratta del settimo titolo in undici finali giocate. Nulla da fare per la ... Leggi su zon (Di sabato 20 febbraio 2021)per la seconda volta in carrieragli. La giapponese in finale ha sconfitto l’americana Brady Pronostico rispettato nella finale femminile degli. Are ilè la n.3 del mondo e favorita della vigilia, che nell’ultimo atto del torneo ha sconfitto l’americana Brady per 6-4 6-3. Per lei si tratta del 4°, il secondo consecutivo dopo gli USdello scorso anno, esattamente come due anni fa, quando conquistò i suoi primi due titoli. Per lasi tratta del settimoin undici finali giocate. Nulla da fare per la ...

