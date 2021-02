Atalanta-Napoli, Gasperini: “Real Madrid? Niente pressioni, nostro cammino migliore del solito”. E su Hateboer… (Di sabato 20 febbraio 2021) "Meglio affrontare il Napoli prima del Real. E' il modo migliore per non caricare di pressioni la partita col Real Madrid, è una sfida importante".Lo ha detto Gian Piero Gasperini. Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico dell'Atalanta, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli, in programma domenica pomeriggio al Gewiss Stadium. Di seguito, le sue dichiarazioni. "Cerchiamo sempre di mandare in campo la miglior formazione, al netto di acciacchi e fatiche. Sarà così anche domani, dopo penseremo al Real. Il Real ha tante defezioni? A turno gli infortuni stanno riguardando tutte le squadre, anche il Napoli ha avuto sfortuna in un certo momento. Poi ... Leggi su mediagol (Di sabato 20 febbraio 2021) "Meglio affrontare ilprima del. E' il modoper non caricare dila partita col, è una sfida importante".Lo ha detto Gian Piero. Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico dell', intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il, in programma domenica pomeriggio al Gewiss Stadium. Di seguito, le sue dichiarazioni. "Cerchiamo sempre di mandare in campo la miglior formazione, al netto di acciacchi e fatiche. Sarà così anche domani, dopo penseremo al. Ilha tante defezioni? A turno gli infortuni stanno riguardando tutte le squadre, anche ilha avuto sfortuna in un certo momento. Poi ...

Atalanta_BC : Di nuovo in casa con il Napoli! ???? Napoli at home again! ? ???? @SerieA - 23ª giornata ?? @sscnapoli ??… - CorriereQ : Atalanta, Gasperini: “Col Napoli non è decisiva. Dopo testa al Real “ - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Napoli, gli infortuni non bastano più come alibi: #Gattuso ha una settimana per salvare la stagione (e la panchina) https://… - Mediagol : #Atalanta-#Napoli, Gasperini: '#RealMadrid? Niente pressioni, nostro cammino migliore del solito'. E su Hateboer...… - AtalantaBCFeed : Atalanta, Gasperini contro il Napoli e il tabù pre Champions #ForzaAtalanta #ABC1907 -