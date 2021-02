Montesano | “Riaprire subito i teatri | confido nella razionalità di Draghi”

(Di venerdì 19 febbraio 2021) “Bisognaimmediatamente i, ci sono famiglie che non lavorano da un anno. Mi appello edel presidente. Se non è razionale lui che è un uomo di cifre…!, e punto sulla competenza di questa compagine governativa, o almeno di buona parte. Sono persone preparate e spero capaci. Stiamo a vedere. Stiamo a vedere, perché poi sono i fatti che contano, le azioni concrete”. E’ l’appello che Enricolancia, attraverso l’Adnkronos, al nuovo premier Marioper invocare una immediata riapertura dei, ormai fermi da un anno e in grave crisi. “Il mondo dello spettacolo è da un anno fermo, un danno economico enorme per le famiglie -è l’allarme del popolare attore romano- soprattutto ...

"in sicurezza, con le dovute cautele e l'adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie - incalza Montesano- Come c'è il pubblico nelle trasmissioni televisive, possiamo metterlo anche nei teatri".