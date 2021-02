Lenovo non ha rimborsato il costo di Windows ad un utente che voleva Linux. Il giudice la punisce: 20.000 euro di multa (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un utente italiano ha trascinato Lenovo in tribunale per ottenere il rimborso della licenza di Windows. Il giudice non solo gli ha dato ragione, ma ha anche punito l'arroganza di Lenovo che ha cercato di intimidire un consumatore facendolo desistere dalla richiesta di un qualcosa che gli aspettava per legge.... Leggi su dday (Di venerdì 19 febbraio 2021) Unitaliano ha trascinatoin tribunale per ottenere il rimborso della licenza di. Ilnon solo gli ha dato ragione, ma ha anche punito l'arroganza diche ha cercato di intimidire un consumatore facendolo desistere dalla richiesta di un qualcosa che gli aspettava per legge....

Digital_Day : Una storia italiana da leggere. Il giudice ha punti l'arroganza della multinazionale nei confronti di un consumatore - itterfer46 : @Inter @lenovoitalia @Lenovo Domenica dovete dare l'anima, non importa mantenere la testa della classifica quanto… - pynkflood : le mie amiche che io mi dicono di non prendere un lenovo - fainformazione : Moto G10 e Moto G30: ufficiale la nuova fascia media di Motorola/Lenovo Non manca molto all'effettiva disponibiltà… - fainfoscienza : Moto G10 e Moto G30: ufficiale la nuova fascia media di Motorola/Lenovo Non manca molto all'effettiva disponibiltà… -