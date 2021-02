Il gruppo Suning è in crisi: “Stop alle attività irrilevanti”. Tipo l’Inter (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il gruppo Suning è in crisi e il patron Zhang Jindong ha pubblicato un videomessaggio nel quale delinea il nuovo piano per salvare l’impero. Un piano che taglia i rami secchi e nel quale l’Inter diventa un’attività “irrilevante”. “Dobbiamo essere concentrati sul nostro campo di battaglia principale, iniziare a ridurre, ridisegnare la linea di battaglia. Ci concentreremo risolutamente sul settore della vendita al dettaglio, dovremo chiudere e ridurre le nostre attività irrilevanti per l’industria della vendita al dettaglio senza esitazione”. l’Inter – scrive Sportmediaset – già in vendita da mesi è proprio una di quella attività che Zhang vuole tagliare. Stop agli investimenti. La cessione della società a questo punto ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ilè ine il patron Zhang Jindong ha pubblicato un videomessaggio nel quale delinea il nuovo piano per salvare l’impero. Un piano che taglia i rami secchi e nel qualediventa un’“irrilevante”. “Dobbiamo essere concentrati sul nostro campo di battaglia principale, iniziare a ridurre, ridisegnare la linea di battaglia. Ci concentreremo risolutamente sul settore della vendita al dettaglio, dovremo chiudere e ridurre le nostreper l’industria della vendita al dettaglio senza esitazione”.– scrive Sportmediaset – già in vendita da mesi è proprio una di quellache Zhang vuole tagliare.agli investimenti. La cessione della società a questo punto ...

