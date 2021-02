All’Ordine medici Roma ulivo e targa in ricordo dei colleghi scomparsi

Leggi su dire

(Di venerdì 19 febbraio 2021) ROMA – Presso la sede dell’Ordine provinciale di Roma dei medici chirurghi e odontoiatri, in occasione della Giornata del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, si è svolta una cerimonia commemorativa per ricordare tutti i camici bianchi scomparsi nell’esercizio della loro professione. L’iniziativa istituita dal Parlamento si celebra a carattere nazionale il 20 febbraio poiché proprio in quella data, un anno fa a Codogno, presso l’Ospedale civico, è stato individuato il ‘paziente 1’.