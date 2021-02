Sanremo 2021, positivo il Biondo degli Extraliscio. Gara a rischio: per il gruppo scatta l’obbligo di quarantena (Di giovedì 18 febbraio 2021) Primo caso di positività al Coronavirus nel cast di Sanremo 2021. A meno di due settimane dall’inizio del Festival della Canzone italiana, Moreno Conficconi, “il Biondo” degli Extraliscio, è risultato positivo al tampone antigenico a cui si è sottoposto prima di entrare all’Ariston per la sessione di prove, nel rispetto del protocollo sanitario anti-Covid da osservare al Festival. Per l’artista e per i membri della band è scattato l’obbligo di quarantena immediato, in attesa del tampone molecolare di conferma della positività. Al contempo verrà effettuato il tracciamento e il monitoraggio di tutti i casi di persone entrate in contatto con Conficconi negli ultimi giorni. Cosa succederà adesso? Gli Extraliscio e ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 febbraio 2021) Primo caso di positività al Coronavirus nel cast di. A meno di due settimane dall’inizio del Festival della Canzone italiana, Moreno Conficconi, “il, è risultatoal tampone antigenico a cui si è sottoposto prima di entrare all’Ariston per la sessione di prove, nel rispetto del protocollo sanitario anti-Covid da osservare al Festival. Per l’artista e per i membri della band ètodiimmediato, in attesa del tampone molecolare di conferma della positività. Al contempo verrà effettuato il tracciamento e il monitoraggio di tutti i casi di persone entrate in contatto con Conficconi negli ultimi giorni. Cosa succederà adesso? Glie ...

