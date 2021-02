Sanremo 2021: chi sono i 26 Big in gara al Festival (Di giovedì 18 febbraio 2021) Mancano pochi giorni alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, che si terrà nella consueta cornice del Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo. Un'edizione anomala, la prima senza pubblico a causa della pandemia, che metterà necessariamente al centro le canzoni, anche se, siamo certi, non mancheranno le solite polemiche, vere e presunte. Amadeus e Fiorello saranno affiancati da tre co-conduttrici, Naomi Campbell, Elodie e Matilda De Angelis, mentre Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro saranno gli ospiti fissi. L'emergenza Covid-19, come era facile immaginare non ha risparmiato gli artisti in gara: Moreno Conficconi, meglio conosciuto come Moreno il Biondo, cantante, clarinettista, sassofonista degli Extraliscio è risultato positivo al tampone rapido. Ma, allarmi sanitari a parte, il 71.mo Festival sarà ricordato per la ... Leggi su panorama (Di giovedì 18 febbraio 2021) Mancano pochi giorni alla 71esima edizione deldi, che si terrà nella consueta cornice del Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo. Un'edizione anomala, la prima senza pubblico a causa della pandemia, che metterà necessariamente al centro le canzoni, anche se, siamo certi, non mancheranno le solite polemiche, vere e presunte. Amadeus e Fiorello saranno affiancati da tre co-conduttrici, Naomi Campbell, Elodie e Matilda De Angelis, mentre Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro saranno gli ospiti fissi. L'emergenza Covid-19, come era facile immaginare non ha risparmiato gli artisti in: Moreno Conficconi, meglio conosciuto come Moreno il Biondo, cantante, clarinettista, sassofonista degli Extraliscio è risultato positivo al tampone rapido. Ma, allarmi sanitari a parte, il 71.mosarà ricordato per la ...

trash_italiano : #Sanremo2021, un membro degli Extraliscio positivo al covid: isolamento per lui e per la band - repubblica : Sanremo: Conficconi (Extraliscio) primo positivo al Covid tra i Big - Gazzetta_it : #Amadeus: '#Ibra lo temo solo nel derby! A #Sanremo farà divertire. E si allenerà' - ProudOfJou8 : RT @RollingStoneita: La coppia in gara con ‘Musica leggerissima’ arriverà quinta. Le previsioni sono contenute in un video ovviamente ironi… - YolBlog : #GHEMON - E VISSERO FERITI E CONTENTI il nuovo #album con il brano ''Momento Perfetto'' in gara a #Sanremo2021… -