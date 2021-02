Napoli, sequestrate 500 tonnellate di rifiuti speciali: un denunciato (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Comando Provinciale della Gdf di Napoli ha sottoposto a sequestro all’interno del porto 500 tonnellate di rifiuti speciali stoccati senza alcuna autorizzazione. Il sito di stoccaggio illegale si trovava nel più ampio contesto della concessione demaniale di una società amministrata da un 68enne di Pozzuoli, che è stato denunciato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il Comando Provinciale della Gdf diha sottoposto a sequestro all’interno del porto 500distoccati senza alcuna autorizzazione. Il sito di stoccaggio illegale si trovava nel più ampio contesto della concessione demaniale di una società amministrata da un 68enne di Pozzuoli, che è stato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

