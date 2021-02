Creepshow | cancellato l' episodio con Marilyn Manson protagonista

(Di venerdì 19 febbraio 2021)ha deciso di annullare la produzione dell'concomein seguito alle accuse di aggressione sessuale ricevute dal cantante Lo showrunner di, Greg Nicotero, ha confermato di aver annullato la produzione di undella seconda stagione conin seguito alle accuse di aggressione sessuale ricevute dal cantante. Come riportato da Indiewire, durante il panel al CTAM Winter 2021 Press Tour, Greg Nicotero ha parlato della seconda stagione die si è soffermato sull'che, in origine, avrebbe dovuto averecome. Nicotero ha dichiarato: "Ovviamente ...

"Mi dispiace portarlo in un posto buio - conclude infine - ma quel ragazzo è stato. ... L'artista è stato nel frattempo rimosso dalle serie American Gods ee l'etichetta ...Inoltre, Shudder della AMC, ha ritirato l'episodio della serie antologica horrordove ... ma una delle quattro donne ha poiil suo post su Instagram. Manson in passato è già stato ...Creepshow ha deciso di annullare la produzione dell'episodio con Marilyn Manson come protagonista in seguito alle accuse di aggressione sessuale ricevute dal cantante Lo showrunner di Creepshow, Greg ...Negli scorsi giorni ad addebitare violenze fisiche e psicologiche al cantante erano state l’ex fidanzata Evan Rachel Wood e altre donne. Mi ha fatto il lavaggio del cervello, mi ha manipolata per sott ...