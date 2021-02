Amadeus: "Ibra a Sanremo? I tifosi del Milan stiano tranquilli, è un grande professionista e sa come gestirsi" (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il noto conduttore TV ha parlato della partecipazione del fuoriclasse del Milan al Festival di Sanremo. Leggi su 90min (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il noto conduttore TV ha parlato della partecipazione del fuoriclasse delal Festival di

capuanogio : ? #Amadeus annuncia alla #gds che #Ibrahimovic raggiungerà #Sanremo dopo #MilanUdinese e resterà in Riviera tutta s… - Gazzetta_it : #Amadeus: '#Ibra lo temo solo nel derby! A #Sanremo farà divertire. E si allenerà' - CristinaScara : #Sanremo2021, Amadeus: «@Ibra_official si allenerà in riviera» - @spettakolo_mag - MarcoLe86931402 : RT @capuanogio: ? #Amadeus annuncia alla #gds che #Ibrahimovic raggiungerà #Sanremo dopo #MilanUdinese e resterà in Riviera tutta settimana… - corradone91 : RT @capuanogio: ? #Amadeus annuncia alla #gds che #Ibrahimovic raggiungerà #Sanremo dopo #MilanUdinese e resterà in Riviera tutta settimana… -