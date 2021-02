Tina Cipollari, lo scatto da 30enne: la vamp di Uomini e Donne irriconoscibile (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La bellissima Tina Cipollari è una dei volti storici del famoso dating show del pomeriggio firmato Mediaset. Oggi, siamo abituati a vederla sempre in versione vamp, ma sapete che anni fa aveva un look più sobrio? Uomini e Donne: La vamp è la più amata dagli italiani Tina Cipollari è una delle protagoniste indiscusse del celebre programma di Canale 5, Uomini e Donne. La vamp, è sempre al centro delle dinamiche dei partecipanti, la bionda opinionista riesce sempre a dire la sua con simpatia e sarcasmo. La sua ironia è una delle caratteristiche che l’ha resa famosa e i telespettatori della trasmissione non riescono a fare a meno di lei. E’ infatti una delle punte di diamante del ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La bellissimaè una dei volti storici del famoso dating show del pomeriggio firmato Mediaset. Oggi, siamo abituati a vederla sempre in versione, ma sapete che anni fa aveva un look più sobrio?: Laè la più amata dagli italianiè una delle protagoniste indiscusse del celebre programma di Canale 5,. La, è sempre al centro delle dinamiche dei partecipanti, la bionda opinionista riesce sempre a dire la sua con simpatia e sarcasmo. La sua ironia è una delle caratteristiche che l’ha resa famosa e i telespettatori della trasmissione non riescono a fare a meno di lei. E’ infatti una delle punte di diamante del ...

Red_Pill_80 : @stanzaselvaggia Aspetto l'intervista a Tina Cipollari... - lovinatsu : mi riguardo l’edizione di pechino express con tina cipollari just to feel something io e marianna quando andremo a… - mary_adi1111 : In pratica Alice è stata presa per fare la Tina Cipollari de #lacaserma - BortoneMauro : Domani inizia la Quaresima: ce lo ricorda Tina Cipollari vestita da Domenica delle Palme #uominiedonne… - cippiriddu : E Tina Cipollari che dice? -