Mondiali Cortina 2021 | arriva Sofia Goggia a sostegno delle azzurre in gigante

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Aci sarà un ospite speciale per iliridato: èta. La 22enne bergamasca, caduta fuori competizione a Garmisch a una settimana daiche gli ha procurato una frattura composta del piatto tibiale del ginocchio destro, sosterrà dal parterre le sue compagne di squadra Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni e Laura Pirovano impegnate nelfemminile.ta in elicottero e ha subito raggiunto la squadra in albergo; lasceràdopo la gara. SportFace.

Eurosport_IT : CAMPIONESSA DEL MONDO! ?????? Marta Bassino regala un oro storico all'Italia nei Mondiali di Cortina d'Ampezzo: l'azz… - Agenzia_Ansa : Cortina 2021 - L'azzurra Marta Bassino ha vinto la medaglia d'oro nel gigante parallelo dei mondiali di sci di Cort… - Corriere : Marta Bassino trionfa nel paralello femminile a Cortina: oro all’Italia - Gazzetta_it : Sorpresa ai #Mondiali2021 #Cortina2021: è arrivata anche Sofia #Goggia! - Corriere : Caduta rovinosa, Della Mea si rompe il crociato. L’Italia esce ai quarti dal team event -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali Cortina

Samira Zargari, la head coach della squadra iraniana femminile di sci alpino, non ha potuto accompagnare le sue atlete aidiperché il marito le ha proibito di lasciare il Paese. Vietare quella che, di fatto, è una trasferta di lavoro alla consorte è concesso dalla legge vigente nella Repubblica islamica.Von Hohenlohe, il principe sciatore che a 62 anni cerca la gloria a ...Il 16 febbraio si è concluso il Carnevale di Venezia, per la prima volta in digitale. Tanto divertimento in un'edizione speciale per l'emergenza sanitaria.Dopo la caduta nella gara a squadre è stato evidenziato una rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro ...