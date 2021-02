Il lucido delirio di sangue del "professore" che non volle mai pentirsi

Leggi su agi

(Di giovedì 18 febbraio 2021) AGI - La sua presenza pesò come un macigno su Napoli e sulla Campania. 'Ocon il suo solo sguardo, mobile e spiritato sotto le lenti dalla montatura d'oro, poteva comandare morte e spargere paura. Ci voleva uno sforzo immaginativo per ritrovare il don Raffaele di allora nel Cutolo di ora: un vecchio ridotto al lumicino, 40 chili, lo sguardo spiritato e la capigliatura arruffata. 80, 55, 38 L'uomo dalla memoria prodigiosa e delirante che ordinò le imprese più cruente, il boss che sfidò tutti gli altri boss di camorra, il negoziatore che riceveva in carcere esponenti di Stato "mediando" per la liberazione dell'assessore regionale Ciro Cirillo rapito dalle Brigate Rosse, il tessitore di raffinate strategie criminali e imprenditoriali. Lui, Cutolo, 80 anni il prossimo novembre di cui più di 55 trascorsi in carcere, e di questi più di 38 al carcere duro, era ...