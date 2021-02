Il grande affare dei tamponi dei miracoli finisce in procura: esposto di Verdi e sindacati (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dopo l’articolo dell’Espresso sugli appalti per i test anti Covid di terza generazione, lanciati dal Veneto e consigliati poi anche dal ministero della Sanità, arrivano due denunce. E Rezza riscrive la circolare Leggi su espresso.repubblica (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dopo l’articolo dell’Espresso sugli appalti per i test anti Covid di terza generazione, lanciati dal Veneto e consigliati poi anche dal ministero della Sanità, arrivano due denunce. E Rezza riscrive la circolare

marsigatto : @MarcelloLyotard @MariuzzoAndrea Vero, ma comunque il 6 politico non fu un grande affare. Anche se, a dire il vero,… - gianpy_83 : @SkySport Grande affare dell'Inter - mantegazziani : cosa ho imparato oggi? che cr7 è stato un grande affare per la juve, che il suo arrivo ha comportato un drastico mi… - antidoto99 : @NoireButterfly_ @forumJuventus Depay sarebbe un grande affare. Serve un attaccante, anzi due - Casti_F : @DavideVerga2 @johnnybambin @telaio @Lolicchia @Agenzia_Ansa Non pare un grande affare perdere un sussidio per lavo… -