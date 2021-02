Facebook | multa da 7 milioni dall' Antitrust | ancora ingannevole su dati

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’ha sanzionatoper 7di euro “per non aver attuato quanto prescritto nel provvedimento emesso nei loro confronti nel novembre 2018”. A renderlo noto è la stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che sottolinea come il gruppo non abbia “ottemperato alla diffida di rimuovere la pratica scorretta sull’utilizzo deidegli utenti e non hanno pubblicato la dichiarazione rettificativa richiesta’Autorità”. Con la propria decisione del 2018 l’aveva accertato cheinduceva ingannevolmente gli utenti a registrarsi sulla sua piattaforma non informandoli subito e in modo adeguato - durante l’attivazione dell’account - dell’attività di raccolta, con intento commerciale, deida loro forniti ...

L'Antitrust ha sanzionato per 7 milioni di euroIreland Ltd. eInc. per non aver ottemperato alle indicazioni di rimuovere la pratica scorretta sull'uso dei dati degli utenti e non aver pubblicato la dichiarazione rettificativa richiesta nel 2018. L'...- L'Autorità Antitrust ha comminato una sanzione di complessivi 7 milioni di euro aIreland Ltd. e la sua controllanteInc. per non aver ottemperato alle indicazioni di rimuovere la ...Una nuova stangata per Facebook Ireland Ltd. e Facebook Inc. firmata dall'Autorità Antitrust che ha comminato una sanzione di 7 milioni ...L’Antitrust ha sanzionato Facebook per 7 milioni di euro “per non aver attuato quanto prescritto nel provvedimento emesso nei loro confronti nel novembre 2018”. A renderlo noto è la stessa Autorità Ga ...