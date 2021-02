Draghi | “Sostenere questo governo vuol dire condividere l’irreversibilità della scelta dell’euro Non c’è sovranità nella solitudine”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Dobbiamo essere orgogliosi del contributo italiano alla crescita e allo sviluppo dell’Unione europea. Senza l’Italia non c’è l’Europa. Ma, fuori dall’Europa c’è meno Italia. Non c’è. C’è solo l’inganno di ciò che siamo, nell’oblio di ciò che siamo stati enegazione di quello che potremmo essere”. Lo dice il presidente del Consiglio, Mario, nel discorso programmatico in Aula al Senato. L’ex numero unoBce ha parlato anche di euro in modo categorico: “significa, significala prospettiva di un’Unione ...

Tommasolabate : “Sostenere questo governo significa condividere l’irreversibilità del progetto dell’Euro”. Messaggio a Salvini, ch… - Corriere : ?? Draghi: «Sostenere questo governo significa condividere l'irreversibilità della scelta dell'euro, significa condi… - TgLa7 : #Draghi: sostenere questo governo significa condividere l'irreversibilità della scelta dell'euro - Ecatetriformis : RT @umanesimo: una platea aizzata con slogan identitari e abuso della locuzione 'volontà popolare', oggi docile pecorella ammaestrata pront… - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: #Draghi netto: punti di riferimento #UE e #Nato Sostenere questo governo significa sostenere la irreversibilità dell’#e… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Sostenere

Il Fatto Quotidiano

...Europea sempre più integrata che approderà a un bilancio pubblico comune capace dii ...ci ringrazino per il nostro lavoro e non abbiano di che rimproverarci per il nostro egoismo Mario...ha anche ringraziato "il mio predecessore Giuseppe Conte che ha affrontato una situazione di ... E poi, un messaggio molto forte per gli euroscettici: "questo governo significa ...Lo dice il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel discorso programmatico in Aula al Senato. L’ex numero uno della Bce ha parlato anche di euro in modo categorico: “Sostenere questo governo ..."Il primo pensiero che vorrei condividere riguarda la nostra responsabilità nazionale, il principale dovere a cui siamo chiamati tutti".