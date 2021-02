Dal campo da calcio all'"erba" nella serra. Così Sartor finisce in manette per droga (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tiziana Paolocci L'ex difensore di Juventus, Inter e Roma ai domiciliari: sorpreso a coltivare 105 piante di marijuana in un casolare abbandonato Dal manto verde dell'Olimpico e di San Siro a coltivare «erba» una piccola frazione montana del parmense. L'ex calciatore Luigi Sartor, che oggi ha 46 anni e in passato ha vestito le maglie di Roma, Inter, Juventus, Parma e della Nazionale, ieri è stato arrestato in flagranza di reato dalla guardia di finanza perché scoperto a coltivare 106 piante di marijuana in una serra poco distante dalla cittadina emiliana, per arrivare alla quale era necessario percorrere un sentiero piuttosto impervio, all'interno di un bosco, in una frazione di Terenzo. L'accusa per lui è quella di produzione illecita di sostanze stupefacenti. Non è la prima volta che Sartor si mette ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tiziana Paolocci L'ex difensore di Juventus, Inter e Roma ai domiciliari: sorpreso a coltivare 105 piante di marijuana in un casolare abbandonato Dal manto verde dell'Olimpico e di San Siro a coltivare «» una piccola frazione montana del parmense. L'ex calciatore Luigi, che oggi ha 46 anni e in passato ha vestito le maglie di Roma, Inter, Juventus, Parma e della Nazionale, ieri è stato arrestato in flagranza di reato dalla guardia di finanza perché scoperto a coltivare 106 piante di marijuana in unapoco distante dalla cittadina emiliana, per arrivare alla quale era necessario percorrere un sentiero piuttosto impervio, all'interno di un bosco, in una frazione di Terenzo. L'accusa per lui è quella di produzione illecita di sostanze stupefacenti. Non è la prima volta chesi mette ...

