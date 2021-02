Buongiorno Mamma ad aprile su Canale5, Raoul Bova torna in tv con il Capitano Oliviero di Don Matteo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Buongiorno Mamma è una delle fiction che Mediaset tiene nel cassetto ma che, finalmente, in primavera dovrebbe tirare fuori. Protagonista di quello che è stato definito un family drama in dodici episodi, quindi sei serate, è Raoul Bova. Sarà lui a vestire i panni di Guido Borghi, un papà costretto a fare da Mamma ai suoi bambini da quando sua moglie è finita in coma. La storia racconterà un trentennio della sua vita, dagli anni ’90 e il primo incontro con la moglie, a finire ai giorni nostri tra famiglia da gestire, lavoro e una donna che si ama in un letto di ospedale. Ancora una volta sarà l’escamotage dei flashback a portare avanti e indietro lo spettatore tra colpi di scena, risate e lacrime. Al suo fianco ci sarà proprio quella che tutti noi abbiamo conosciuto e amato nel ruolo del ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021)è una delle fiction che Mediaset tiene nel cassetto ma che, finalmente, in primavera dovrebbe tirare fuori. Protagonista di quello che è stato definito un family drama in dodici episodi, quindi sei serate, è. Sarà lui a vestire i panni di Guido Borghi, un papà costretto a fare daai suoi bambini da quando sua moglie è finita in coma. La storia racconterà un trentennio della sua vita, dagli anni ’90 e il primo incontro con la moglie, a finire ai giorni nostri tra famiglia da gestire, lavoro e una donna che si ama in un letto di ospedale. Ancora una volta sarà l’escamotage dei flashback a portare avanti e indietro lo spettatore tra colpi di scena, risate e lacrime. Al suo fianco ci sarà proprio quella che tutti noi abbiamo conosciuto e amato nel ruolo del ...

Caro direttore buongiorno, le scrivo queste tante righe, poiché mi sento amareggiata delusa e soprattutto ... Grazie per avere ascoltato una mamma, una donna, una moglie una persona e l impotenza di un ...

Buongiorno Mamma ad aprile su Canale5, Raoul Bova torna in tv OptiMagazine Ginevra Francesconi biografia: chi è, età, altezza, peso, fidanzato, Instagram e vita privata

Ginevra Francesconi è un attrice italiana, nata a Frosinone il 22 aprile 2003 sotto il segno zodiacale del Toro, altezza e peso non disponibile ed ha occhi azzurri e capelli castani. FORMAZIONE 2016-2 ...

Buongiorno Mamma: che cos’è, cast, trama, quante puntate sono e quando andrà in onda

Buongiorno Mamma è la nuova fiction di Canale 5 con protagonista l’attore Raoul Bova, diretta da Giulio Manfredonia e prodotta da Lux Vide con RTI. La fiction, suddivisa in dodici puntate da 50 minuti ...

