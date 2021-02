Rischio zona arancione per la Regione Lazio (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo sole due settimane di zona gialla, il Lazio può tornare in fascia arancione da prossimo lunedì. Tre le cause chiave: l’aumento dei contagi e un indice Rt tornato a sfiorare quota 1, un nuovo focolaio, quello nel comune di Latina, e l’incognita dettata dalla variante inglese. Attenzionati anche i dati sulla pressione degli ospedali e terapie intensive. L’assessore alla sanità laziale D’Amato da giorni chiede velocità nella distribuzione dei vaccini. Secondo l’ultimo report dell’Iss sono stati segnalati nel Lazio oltre 7mila nuovi casi Covid, con una incidenza classificata per ora a Rischio “basso”. A preoccupare però c’è ora “variante inglese” del covid: nel Lazio influente al 18%. Senza dimenticare i focolai, con la zona rossa,a Roccagorga e la task force dello ... Leggi su italiasera (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo sole due settimane digialla, ilpuò tornare in fasciada prossimo lunedì. Tre le cause chiave: l’aumento dei contagi e un indice Rt tornato a sfiorare quota 1, un nuovo focolaio, quello nel comune di Latina, e l’incognita dettata dalla variante inglese. Attenzionati anche i dati sulla pressione degli ospedali e terapie intensive. L’assessore alla sanità laziale D’Amato da giorni chiede velocità nella distribuzione dei vaccini. Secondo l’ultimo report dell’Iss sono stati segnalati neloltre 7mila nuovi casi Covid, con una incidenza classificata per ora a“basso”. A preoccupare però c’è ora “variante inglese” del covid: nelinfluente al 18%. Senza dimenticare i focolai, con larossa,a Roccagorga e la task force dello ...

SeaWatchItaly : ??Imbarcazione a rischio respingimento da parte della cd. guardia costiera libica in zona SAR maltese. #Seabird ha… - italiaserait : Rischio zona arancione per la Regione Lazio - Marilenapas : RT @Agenzia_Dire: Dopo che il #Tirolo è stato classificato come zona ad altissimo rischio #Covid la @HKBozen ha deciso che gli autisti che… - bepino19 : RT @Miti_Vigliero: Camera di commercio Bolzano: gli autisti che vogliono raggiungere la Germania devono munirsi di un tampone rapido non pi… - FPaffy : @CMonnezzo @SolariPonti Purtroppo le palestre sono ad altissimo rischio e inutile che stia a spiegarglielo. Vuole d… -

Ultime Notizie dalla rete : Rischio zona L'Emilia Romagna potrebbe passare a zona arancione

... riportate dal Resto del Carlino: 'E' vero che c'è un rischio elevato, l'Emilia - Romagna rischia concretamente di diventare zona arancione la prossima settimana. Noi per fortuna non siamo mai stati ...

Tansi di nuovo in tour elettorale fa tappa a Reggio Calabria

... pur sempre nel rispetto delle rigide prescrizioni per prevenire il rischio da contagio di ...in particolare a Palmi dove avrà anche lì modo di confrontarsi con i simpatizzanti e i candidati della zona. ...

Più zone rosse locali. Basilicata, Emilia Romagna e Friuli a rischio arancione Il Sole 24 ORE Emilia Romagna verso zona arancione dalla prossima settimana

Sono ore difficili per l'Emilia Romagna che all'ultimo monitoraggio ha ricevuto la conferma della zona gialla, passaggio assolutamente non scontato al prossimo 'esame'. Anzi, la zona arancione si avvi ...

Protesta ristoratori, rischio multe per i partecipanti al corteo di Genova

GENOVA - Poter aprire anche alla sera in zona gialla, chiudere i locali solo con la zona rossa, iva a zero per il periodo di crisi e soprattutto più rispetto e preavviso nelle decisioni che riguardano ...

... riportate dal Resto del Carlino: 'E' vero che c'è unelevato, l'Emilia - Romagna rischia concretamente di diventarearancione la prossima settimana. Noi per fortuna non siamo mai stati ...... pur sempre nel rispetto delle rigide prescrizioni per prevenire ilda contagio di ...in particolare a Palmi dove avrà anche lì modo di confrontarsi con i simpatizzanti e i candidati della. ...Sono ore difficili per l'Emilia Romagna che all'ultimo monitoraggio ha ricevuto la conferma della zona gialla, passaggio assolutamente non scontato al prossimo 'esame'. Anzi, la zona arancione si avvi ...GENOVA - Poter aprire anche alla sera in zona gialla, chiudere i locali solo con la zona rossa, iva a zero per il periodo di crisi e soprattutto più rispetto e preavviso nelle decisioni che riguardano ...