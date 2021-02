Razzi sulla base di Erbil, ucciso contractor. Nessun militare italiano coinvolto (Di martedì 16 febbraio 2021) Attacco contro una base militare della coalizione internazionale a guida statunitense a Erbil nel kurdistan ircheno. Alcuni Razzi sono stati lanciati sull'aeroporto e hanno colpito una zona residenziale vicino a una base militare che ospita truppe straniere, compresi soldati italiani, uccidendo almeno un contractor civile straniero e ferendo cinque persone, tra cui un militare americano. Gli Stati Uniti sono "indignati" dal letale attacco missilistico.Il segretario di Stato Usa Blinken ha assicurato un'indagine e ha promesso di "chiederne conto ai responsabili". Secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa italiano non c'è Nessuno ferito o danno materiale al personale italiano dislocato. Il ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 16 febbraio 2021) Attacco contro unadella coalizione internazionale a guida statunitense anel kurdistan ircheno. Alcunisono stati lanciati sull'aeroporto e hanno colpito una zona residenziale vicino a unache ospita truppe straniere, compresi soldati italiani, uccidendo almeno uncivile straniero e ferendo cinque persone, tra cui unamericano. Gli Stati Uniti sono "indignati" dal letale attacco missilistico.Il segretario di Stato Usa Blinken ha assicurato un'indagine e ha promesso di "chiederne conto ai responsabili". Secondo quanto riferito dal Ministero della Difesanon c'èo ferito o danno materiale al personaledislocato. Il ...

