Parallelo femminile Mondiali Cortina 2021 | oro Bassino | argento Liensberger

(Di martedì 16 febbraio 2021) Martaconquista la medaglia d’oro neldeididi sci alpino. L’azzurra ha recuperato nella seconda run di semifinale chiudendo con lo stesso tempo totale di Tessa Worley, ma grazie al pettorale più basso si è assicurata la medaglia. In finale poiha tagliato il traguardo con lo stesso tempo di Katarinama in virtù del miglior tempo di seconda manche si aggiudica il primo storico titolo iridato nel. Medaglia d’dunque per l’austriaca. Il bronzo è invece della francese Worley, che nella seconda run di finale recupera lo svantaggio su Paula Moltzan. La statunitense ha infatti faticato fin dal cancelletto di partenza terminando a +1?18 ...

M_R53 : RT @Sport_Fair: #Cortina2021, l'urlo d'oro di Marta #Bassino L'azzurra vince l'oro nel parallelo femminile - Italia_Notizie : Mondiali di sci di Cortina, Marta Bassino medaglia d’oro: nel gigante parallelo femminile arriva la prima gioia per… - Italpress : Marta Bassino d’oro nel Parallelo femminile - AndreaColaiocco : RT @SecondeLinee: È oro mondiale per #Bassino ! Arriva l'agognata prima medaglia per l'Italia ai mondiali di #Cortina2021, ed è del metall… - danielesparisci : Marta Bassino trionfa nel parallelo femminile a Cortina: oro all’Italia -

Marta Bassino ha vinto la medaglia d'oro nelvalevole per i Mondiali di sci alpino di Cortina. La piemontese ha battuto in finale l'austriaca Katharina Liensberger, rimontando lo svantaggio accumulato nella prima manche. Per ...DIRETTAMONDIALI CORTINA 2021: BASSINO IN FINALE! Marta Bassino è la prima finalista dello slalomai Mondiali sci Cortina 2021 . L'azzurra ha recuperato nella seconda ...Marta Bassino ha scritto la storia dello sci italiano (e cuneese) con l’oro nel parallelo femminile conquistato oggi pomeriggio ai Mondiali di sci alpino di Cortina 2021. “Ero già emozionata per ...CORTINA. Arriva la prima medaglia italiana ai Mondiali di Cortina: è di Marta Bassino, oro nel parallelo femminile. Tags. piste da sci ...