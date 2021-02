Incidente in casa per Federica Panicucci, è per un’ustione che ha le dita fasciate (Foto) (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo la puntata di Mattino Cinque di oggi in tanti hanno chiesto a Federica Panicucci il perché delle dita fasciate (Foto). Un Incidente domestico, ha commentato questa mattina rispondendo agli sguardi dei suoi ospiti ma senza togliere spazio agli altri. Poco fa invece ha raccontato nel dettaglio cosa è accaduto. Federica Panicucci ieri ha avuto un Incidente in casa, ne parla mentre è in macchina con Marco Bacini, che però ieri quando si è ferita non era con lei. La conduttrice si è ustionata sollevando la griglia dei fuochi, voleva pulire sotto la griglia, che è pesante, ma soprattutto aveva dimenticato di avere appena cucinato, l’aveva appena usata. La Panicucci ha sollevato con tutte e due le mani ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo la puntata di Mattino Cinque di oggi in tanti hanno chiesto ail perché delle). Undomestico, ha commentato questa mattina rispondendo agli sguardi dei suoi ospiti ma senza togliere spazio agli altri. Poco fa invece ha raccontato nel dettaglio cosa è accaduto.ieri ha avuto unin, ne parla mentre è in macchina con Marco Bacini, che però ieri quando si è ferita non era con lei. La conduttrice si è ustionata sollevando la griglia dei fuochi, voleva pulire sotto la griglia, che è pesante, ma soprattutto aveva dimenticato di avere appena cucinato, l’aveva appena usata. Laha sollevato con tutte e due le mani ...

