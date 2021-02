Grande Fratello Vip 5 le nomination di lunedì 15 febbraio, chi rischia l’eliminazione (video) (Di martedì 16 febbraio 2021) Grande Fratello Vip 5 i nominati di lunedì 15 febbraio Stefania e Giulia in nomination (video) Grande Fratello Vip 5 nella puntata di lunedì 15 febbraio ha visto Tommaso Zorzi diventare ufficialmente il terzo finalista (guarda qui) ma anche le solite e immancabili nomination che hanno visto finire al televoto Stefania e Giulia che dopo aver saputo di essere in nomination è un po’ crollata ricevendo l’affetto dello studio (qui) e un abbraccio dal “nemico” Tommaso con cui spesso ha discusso (qui). I finalisti, Tommaso, Dayane e Pierpaolo, fanno le nomination segrete ma si parte dalle palesi degli altri con Stefania che nomina Giulia e Giulia che nomina Stefania perchè ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 16 febbraio 2021)Vip 5 i nominati di15Stefania e Giulia inVip 5 nella puntata di15ha visto Tommaso Zorzi diventare ufficialmente il terzo finalista (guarda qui) ma anche le solite e immancabiliche hanno visto finire al televoto Stefania e Giulia che dopo aver saputo di essere inè un po’ crollata ricevendo l’affetto dello studio (qui) e un abbraccio dal “nemico” Tommaso con cui spesso ha discusso (qui). I finalisti, Tommaso, Dayane e Pierpaolo, fanno lesegrete ma si parte dalle palesi degli altri con Stefania che nomina Giulia e Giulia che nomina Stefania perchè ...

trash_italiano : Giuliano Condorelli, compagno di Rosalinda, diffida lei, il #GFVIP e tutti i concorrenti - fattoquotidiano : Rocco Casalino a Propaganda Live: “Ubriaco di libertà. Ora disoccupato ma con Conte non è finita”. Poi la ‘croce’ d… - Styles94C : RT @harryslipsg: Crocc:'Ragazzi avete visto i social? Ogni tweet ha il suo nome. È il numero 1. Oltre ad essere un talento incredibile, Tom… - roberta61493815 : RT @Francy44787729: 'Ce la fai sei super Tommi ' 'Hai due coglioni grandi come una casa tirarli fuori ' 'Sono con te sono sempre con te '… - TeamElia3 : RT @103puntifelici: Tommaso che “mi dicevano vai al grande fratello che ti diverti” Il fandom di Tommaso dopo averlo portato in finale #t… -