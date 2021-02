Covid, isolata a Napoli una nuova variante del virus. Ricerca Policlinico-Pascale: si chiama B.1.525 (Di martedì 16 febbraio 2021) Si chiama B.1.525 ed è una nuova variante del virus. Finora ne sono stati individuati soltanto 32 casi in Gran Bretagna e altri pochi casi in Nigeria, Danimarca e Stati Uniti. Mai finora in Italia. I Ricercatori dell’Istituto Pascale e dell’Università Federico II, grazie ai fondi stanziati dalla Regione, sono riusciti ad isolarla per la prima volta nel nostro Paese. Lo rende noto un comunicato di Palazzo Santa Lucia, che spiega anche come “la nuova mutazione” sia “simile alla variante inglese, B117” e che contiene “una serie di mutazioni che destano allarme tra gli esperti, compresa la mutazione E484K sulla proteina Spike, che si trova all’esterno del virus e che gioca un ruolo importante per l’ingresso del virus nelle ... Leggi su ildenaro (Di martedì 16 febbraio 2021) SiB.1.525 ed è unadel. Finora ne sono stati individuati soltanto 32 casi in Gran Bretagna e altri pochi casi in Nigeria, Danimarca e Stati Uniti. Mai finora in Italia. Itori dell’Istitutoe dell’Università Federico II, grazie ai fondi stanziati dalla Regione, sono riusciti ad isolarla per la prima volta nel nostro Paese. Lo rende noto un comunicato di Palazzo Santa Lucia, che spiega anche come “lamutazione” sia “simile allainglese, B117” e che contiene “una serie di mutazioni che destano allarme tra gli esperti, compresa la mutazione E484K sulla proteina Spike, che si trova all’esterno dele che gioca un ruolo importante per l’ingresso delnelle ...

