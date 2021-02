Blocco dei licenziamenti | Orlando verso la strada del compromesso

Leggi su quifinanza

(Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – In vista della scadenza deldeiper motivi economici, prevista per il prossimo 31 marzo, aumenta il pressing dei sindacati per la proroga. Il governo ha poco più di 40 giorni per decidere e tra due settimane il neoministro del Lavoro Andreatornerà a fare il punto con le parti sociali. Ad oggi lo stop ai, iniziato il 17 marzo 2020, è stato già prorogato tre volte dalle norme emergenziali. Complessivamente, secondo uno studio della Banca d’Italia, le misure anti-crisi avrebbero impedito nel 2020 circa 600mila recessi, compresi quelli che sarebbero avvenuti in condizioni normali. Senza le misure adottate per affrontare gli effetti della pandemia, – in base alle stime di via Nazionale – il Covid-19 avrebbe potuto causare 200milain ...