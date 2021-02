Vaccini, cosa vuole fare Draghi. Pressing per mandare a casa Arcuri, al suo posto Bertolaso? (Di lunedì 15 febbraio 2021) I giornali scrivono che Mario Draghi dedicherà il primo punto del suo programma proprio ai Vaccini. Del resto ne ha parlato anche nella riunione del primo consiglio dei ministri. Ma anziché parlare, fanno notare in tanti, dovrebbe intanto liberarsi del supercommissario Domenico Arcuri. I candidati a prendere il posto di Arcuri Al momento il problema è accantonato. Se ne riparla dopo la fiducia. Ma già si fanno i nomi dei possibili successori. Agostino Miozzo, 68 anni, medico di rinomata fama internazionale, e Angelo Borrelli, già capo della Protezione Civile. Antonio Tajani, invece, avanza la candidatura di Guido Bertolaso. Vaccini, gestione dell’emergenza alla Protezione civile L’idea del nuovo premier – scrive Il Giorno – è quella di affidare la gestione ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 febbraio 2021) I giornali scrivono che Mariodedicherà il primo punto del suo programma proprio ai. Del resto ne ha parlato anche nella riunione del primo consiglio dei ministri. Ma anziché parlare, fanno notare in tanti, dovrebbe intanto liberarsi del supercommissario Domenico. I candidati a prendere ildiAl momento il problema è accantonato. Se ne riparla dopo la fiducia. Ma già si fanno i nomi dei possibili successori. Agostino Miozzo, 68 anni, medico di rinomata fama internazionale, e Angelo Borrelli, già capo della Protezione Civile. Antonio Tajani, invece, avanza la candidatura di Guido, gestione dell’emergenza alla Protezione civile L’idea del nuovo premier – scrive Il Giorno – è quella di affidare la gestione ...

