Digitale terrestre, le novità: cambio canali e quali risintonizzare (Di lunedì 15 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Con l’avvicinarsi dello switch off definitivo alla nuova versione del Digitale terrestre nel 2021, continuano a proseguire le modifiche sui canali. Quattro canali del pacchetto HSE24 cambiano sia frequenza che nome e per vedere le novità gli utenti dovranno molto probabilmente risintonizzare il proprio decoder. Il passaggio alla versione DVB-T2 del Digitale terrestre comporta per gli utenti l’aggiunta di nuovi canali e modifiche nelle frequenze e nelle caratteristiche di quelli già esistenti, con alcuni canali che cambieranno nome e offerta. In particolare, la rete HSE grazie allo switch off andrà a duplicare i propri canali, diversificando anche l’offerta dei programmi ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 15 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Con l’avvicinarsi dello switch off definitivo alla nuova versione delnel 2021, continuano a proseguire le modifiche sui. Quattrodel pacchetto HSE24 cambiano sia frequenza che nome e per vedere legli utenti dovranno molto probabilmenteil proprio decoder. Il passaggio alla versione DVB-T2 delcomporta per gli utenti l’aggiunta di nuovie modifiche nelle frequenze e nelle caratteristiche di quelli già esistenti, con alcuniche cambieranno nome e offerta. In particolare, la rete HSE grazie allo switch off andrà a duplicare i propri, diversificando anche l’offerta dei programmi ...

