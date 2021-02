MFragasso : Stop sci, ministro Garavaglia: 'Danno creato dal governo in Lombardia va indennizzato' - TV7Benevento : Coronavirus: Garavaglia,'montagna dimenticata, senza contare impianti danni già a 4,5 mld'... - TV7Benevento : **Coronavirus: Garavaglia, 'da valutare decisioni in autonomia ministro competente'**... - TV7Benevento : Coronavirus: Garavaglia, 'danni a montagna legati a scelte Governo, ci saranno indennizzi'... - TV7Benevento : Coronavirus: Garavaglia, 'prime risposte a montagna subito in decreto ristori'... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Garavaglia

Agenzia ANSA

- - > Leggi Anche, la situazione dei contagi in Italia: la mappa e i grafici interattivicontro Speranza: 'E' mancato il rispetto per gli operatori' - Nell'ordinanza del ...... che ieri ha parlato di questo con i neo ministri degli Affari regionali Maria Stella Gelmini, dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e del Turismo Massimo. In merito alla protesta ...(Adnkronos) – Gli operatori del mondo della montagna e dello sci hanno mostrato a Fontana e Garavaglia “disillusione e angoscia per quello che è successo”, anche perché, ha detto il governatore, “ques ...Nell'ordinanza del ministro Speranza sullo sci "è mancato il rispetto per i lavoratori della montagna. Per l'Italia serve un modello buono, come quello del Veneto", dice il ministro ...