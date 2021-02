Salernitana - Vicenza 1 - 1, rimpianto per Castori: Tutino sbaglia un rigore (Di sabato 13 febbraio 2021) SALERNO - Continua la frenata della Salernitana, che non riesce a battere il Vicenza, ottenendo il quarto pareggio di fila nella ventitreesima giornata della Serie B. La formazione di Castori è viva, ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 13 febbraio 2021) SALERNO - Continua la frenata della, che non riesce a battere il, ottenendo il quarto pareggio di fila nella ventitreesima giornata della Serie B. La formazione diè viva, ...

sportli26181512 : Salernitana-Vicenza 1-1: Un gol segnato da Giacomelli ha permesso al Vicenza di riacciuffare la Salernitana. Nel ma… - SerieBNewsCom : #SalernitanaVicenza, #Padella out per una botta alla testa - psb_original : Vicenza, Giacomelli: 'Eravamo sotto immeritatamente. Il mio gol è il giusto merito per il lavoro della squadra'… - sportli26181512 : Salernitana-Vicenza 1-1, rimpianto per Castori: Tutino sbaglia un rigore: Quarto pareggio di fila per i campani, fe… - sportli26181512 : Il Vicenza riacciuffa in extremis la Salernitana: Il Vicenza riacciuffa in extremis la Salernitana Aya e Giacomelli… -